Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis liegt am Abend bei 3.991,51 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,31 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 3.979,26 US-Dollar stand.
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln.Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,44 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 48,24 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 48,03 US-Dollar lag.
Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Platinpreis um -1,02 Prozent auf 1.553,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.569,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -3,04 Prozent auf 1.388,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.432,00 US-Dollar.
Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,24 Prozent auf 63,40 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 63,52 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -0,34 Prozent auf 59,40 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 59,60 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen fällt der Baumwolle um -1,06 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.
Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -2,16 Prozent auf 2,95 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,01 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -4,07 Prozent auf 3,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,14 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,19 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,21 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,78 Prozent.
Währenddessen verliert der Maispreis um -1,49 Prozent auf 4,29 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,35 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -1,11 Prozent auf 3,22 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,26 US-Dollar.
Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,77 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,85 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,20 US-Dollar) geht es um -2,50 Prozent auf 10,92 US-Dollar nach unten.
Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -3,69 Prozent auf 312,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 324,80 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,83 Prozent auf 0,49 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,50 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 19:08 Uhr steht ein Plus von 0,57 Prozent auf 0,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,14 US-Dollar.
Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 4,23 US-Dollar am Vortag auf 4,35 US-Dollar nach oben (+2,76Prozent).
Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,81 US-Dollar am Vortag auf 0,79 US-Dollar nach unten (--1,92 Prozent).
Daneben wertet der Milchpreis um 20:10 Uhr auf. Es geht 0,59 Prozent auf 17,19 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 17,09 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Heizölpreis bei 65,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (64,19 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,47 Prozent.
Währenddessen verliert der Kohlepreis um -0,05 Prozent auf 96,95 US-Dollar. Gestern stand der Kohlepreis noch bei 97,20 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 0,70 Prozent auf 10,02 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 9,95 US-Dollar.
Zudem steigt der Holzpreis. Um 0,28 Prozent verstärkt sich der Holzpreis um 20:19 Uhr auf 538,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 537,00 US-Dollar lag.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com