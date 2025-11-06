DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -2,9%Nas23.178 -1,4%Bitcoin87.805 -2,9%Euro1,1548 +0,5%Öl63,42 -0,2%Gold3.984 +0,1%
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend

06.11.25 20:43 Uhr
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis liegt am Abend bei 3.991,51 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,31 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 3.979,26 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,44 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 48,24 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 48,03 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Platinpreis um -1,02 Prozent auf 1.553,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.569,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -3,04 Prozent auf 1.388,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.432,00 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,24 Prozent auf 63,40 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 63,52 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -0,34 Prozent auf 59,40 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 59,60 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -1,06 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -2,16 Prozent auf 2,95 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,01 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -4,07 Prozent auf 3,97 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,14 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,19 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,21 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,78 Prozent.

Währenddessen verliert der Maispreis um -1,49 Prozent auf 4,29 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,35 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -1,11 Prozent auf 3,22 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,26 US-Dollar.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,77 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,85 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,20 US-Dollar) geht es um -2,50 Prozent auf 10,92 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -3,69 Prozent auf 312,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 324,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,83 Prozent auf 0,49 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 19:08 Uhr steht ein Plus von 0,57 Prozent auf 0,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,14 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 4,23 US-Dollar am Vortag auf 4,35 US-Dollar nach oben (+2,76Prozent).

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,81 US-Dollar am Vortag auf 0,79 US-Dollar nach unten (--1,92 Prozent).

Daneben wertet der Milchpreis um 20:10 Uhr auf. Es geht 0,59 Prozent auf 17,19 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 17,09 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 65,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (64,19 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,47 Prozent.

Währenddessen verliert der Kohlepreis um -0,05 Prozent auf 96,95 US-Dollar. Gestern stand der Kohlepreis noch bei 97,20 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 0,70 Prozent auf 10,02 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 9,95 US-Dollar.

Zudem steigt der Holzpreis. Um 0,28 Prozent verstärkt sich der Holzpreis um 20:19 Uhr auf 538,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 537,00 US-Dollar lag.

