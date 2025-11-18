DAX23.290 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,24 +0,3%Gold4.045 ±-0,0%
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

18.11.25 12:04 Uhr
18.11.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 41,49 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
41,31 EUR -0,47 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 41,49 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 41,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 371.927 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 29,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 41,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,04 EUR.

Am 05.11.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Bildquellen: Siemens AG

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
