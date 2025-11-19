Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens Healthineers

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 41,25 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 41,25 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 41,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 205.277 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 41,77 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 41,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 0,48 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,04 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 6,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2026 wird am 05.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

