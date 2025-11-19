Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 41,59 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,59 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 41,73 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,23 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,57 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 398.389 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,61 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (41,05 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 1,30 Prozent wieder erreichen.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,04 EUR.

Am 05.11.2025 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 6,32 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 6,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Siemens Healthineers die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,38 EUR im Jahr 2026 aus.

