Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag kaum bewegt

So bewegt sich Siemens Healthineers

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 41,61 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 41,61 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 41,66 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,52 EUR nach. Bei 41,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.269 Siemens Healthineers-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 40,54 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,05 EUR am 18.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 1,35 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,04 EUR.

Am 05.11.2025 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 vorlegen. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

