Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 41,24 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 41,24 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,05 EUR nach. Bei 41,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 527.608 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 29,48 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 41,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,04 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 05.11.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,33 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,32 Mrd. EUR.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,38 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

