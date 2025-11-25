Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Dienstagnachmittag

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 42,69 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 42,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 285.005 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Mit einem Zuwachs von 36,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 4,03 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,72 EUR an.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,32 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,33 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

