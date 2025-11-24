Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Montagvormittag

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 42,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 42,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.785 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,45 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 40,97 EUR. Abschläge von 3,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,04 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,38 EUR fest.

