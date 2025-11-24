DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,04 -0,8%Gold4.072 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Siemens Healthineers im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Montagvormittag

24.11.25 09:24 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Montagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
42,05 EUR 0,37 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 42,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 42,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.785 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,45 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 40,97 EUR. Abschläge von 3,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,04 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr bedeutet

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
18.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen