Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 41,43 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 41,43 EUR zu. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,54 EUR zu. Bei 41,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 183.595 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 41,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 40,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,04 EUR.

Am 05.11.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,11 Prozent auf 6,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 6,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr bedeutet

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf