Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 41,39 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 41,39 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,69 EUR zu. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 41,14 EUR. Mit einem Wert von 41,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 290.372 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,29 Prozent. Bei einem Wert von 41,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit einem Kursverlust von 0,82 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,04 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 6,32 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 6,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf

Siemens Healthineers-Analyse: Neutral-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von UBS AG