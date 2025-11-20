Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag nahe Nulllinie

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 41,39 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,39 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 41,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 41,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.873 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 41,29 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 41,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 0,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,04 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 05.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,32 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,33 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,38 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

