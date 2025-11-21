DAX23.119 -0,7%Est505.521 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,67 -0,8%Gold4.043 -0,8%
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
Profil
Blick auf Aktienkurs

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit stabiler Tendenz

21.11.25 09:22 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 41,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
41,04 EUR 0,04 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 41,26 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,26 EUR aus. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 40,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.601 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,74 Prozent. Bei 40,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,04 EUR.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 05.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

