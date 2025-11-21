Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers steigt am Freitagnachmittag

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 41,56 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 41,72 EUR zu. Bei 41,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 391.270 Stück.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 28,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 1,42 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,04 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 05.11.2025. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2026 wird am 05.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr bedeutet

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf