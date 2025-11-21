WDH/Guterres an G20: Sorgt für Frieden in der Welt

(überflüssiger Buchstabe im Namen Guterres in der Überschrift gestrichen)

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres drängt die führenden Schwellen- und Industrieländer (G20) dazu, sich für ein Ende von Kriegen und Konflikten starkzumachen. Vor Beginn des G20-Gipfels am Wochenende im südafrikanischen Johannesburg sagte Guterres: "Ich werde die G20-Mitglieder aufrufen, ihren Einfluss und ihre Stimme zu nutzen, die Konflikte zu beenden, die auf der Welt so viel Tod, Zerstörung und Destabilisierung verursachen."

Guterres sprach ausdrücklich die Kriege und Konflikte in der Ukraine, Gaza, dem Sudan, Mali und der Demokratischen Republik Kongo an. "Und überall - von Haiti über den Jemen bis Myanmar müssen wir den Frieden wählen, der im internationalen Recht verankert ist", sagte Guterres./rom/DP/nas