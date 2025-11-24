DAX23.215 +0,5%Est505.520 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.546 -1,2%Euro1,1541 +0,2%Öl62,39 -0,2%Gold4.068 +0,1%
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Mittag positiv

24.11.25 12:06 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Mittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 41,82 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 42,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,00 EUR. Zuletzt wechselten 223.156 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 40,97 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 2,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,04 EUR angegeben.

Am 05.11.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 6,32 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 6,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

