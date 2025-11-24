DAX23.290 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.727 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.093 +0,7%
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag fester

24.11.25 16:10 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 42,13 EUR.

Siemens Healthineers AG
41,87 EUR 0,19 EUR 0,46%
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 42,13 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,38 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 333.537 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 38,81 Prozent zulegen. Bei 40,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,75 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,72 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,55 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2026 wird am 05.02.2026 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
13:26Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
18.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
18.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
