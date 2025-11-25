Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 42,15 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,15 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,32 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,03 EUR nach. Mit einem Wert von 42,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 108.216 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 27,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 40,97 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 2,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 57,72 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,32 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 04.02.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

