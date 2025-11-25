Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,22 EUR.

Mit einem Kurs von 42,22 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 42,25 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 42,17 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 42,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.135 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (40,97 EUR). Abschläge von 2,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,72 EUR.

Am 05.11.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,38 EUR je Aktie belaufen.

