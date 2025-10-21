DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto15,62 +5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.056 -2,1%Euro1,1634 -0,1%Öl60,86 -0,1%Gold4.344 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Geheimtipp für Wachstumsaktien: Das sagt die Net Retention Rate über ein Unternehmen aus Geheimtipp für Wachstumsaktien: Das sagt die Net Retention Rate über ein Unternehmen aus
Erste Schätzungen: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Erste Schätzungen: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Quartalszahlen

Erste Schätzungen: Sonos vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

21.10.25 06:21 Uhr
Erste Schätzungen: Sonos vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | finanzen.net

Demnächst wird Sonos die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sonos Inc
14,22 EUR -0,19 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sonos gibt voraussichtlich am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,240 USD. Das entspräche einem Gewinn von 45,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,440 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Sonos 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 275,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sonos 255,4 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,430 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,310 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,43 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Sonos und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sonos

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sonos

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ClassyPictures / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sonos Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung