Erste Schätzungen: Sonos vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Quartalszahlen

Demnächst wird Sonos die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Sonos gibt voraussichtlich am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,240 USD. Das entspräche einem Gewinn von 45,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,440 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Sonos 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 275,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sonos 255,4 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,430 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,310 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,43 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net