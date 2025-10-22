So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Rohstoffe an der Börse

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,60 Prozent auf 4.100,50 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.125,10 US-Dollar.

Nach 48,76 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Mittwochvormittag um -0,41 Prozent auf 48,56 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Platinpreis um -0,42 Prozent auf 1.528,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.534,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1.411,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Mittwochvormittag um -0,50 Prozent auf 1.404,50 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,94 Prozent auf 62,24 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 61,32 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (57,24 US-Dollar) geht es um 1,15 Prozent auf 58,22 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 09:59 Uhr fällt der Baumwolle um -0,09 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,64 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis 0,18 Prozent stärker bei 4,21 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,20 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,29 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 10:01 Uhr auf 10,34 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 10,31 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (286,90 US-Dollar) geht es um 0,28 Prozent auf 287,20 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,02 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Zuckerpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 0,15 US-Dollar lag, wird der Zuckerpreis um 10:01 Uhr auf 0,15 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,47 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,77 Prozent.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 09:27 Uhr gibt der Milchpreis um -0,24 Prozent auf 16,94 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,98 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,90 Prozent auf 58,91 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 58,38 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net