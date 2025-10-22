DAX24.251 -0,3%Est505.664 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.286 -0,4%Euro1,1597 -0,1%Öl62,28 +1,0%Gold4.108 -0,4%
DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht -- Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Daimler Truck kooperiert mit HHLA und Kawasaki bei EU-Lieferkette für Wasserstoff - Aktien uneins
Rohstoffe an der Börse

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

22.10.25 10:13 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.786,53 USD 21,68 USD 0,78%
Baumwolle
0,64 USD USD 0,08%
Bleipreis
1.947,85 USD 10,00 USD 0,52%
Dieselpreis Benzin
1,56 EUR 0,01 EUR 0,52%
EEX Strompreis Phelix DE
92,95 EUR 0,05 EUR 0,05%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,45 USD -0,04 USD -1,09%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.108,15 USD -16,95 USD -0,41%
Haferpreis
3,00 USD -0,02 USD -0,75%
Heizölpreis
58,91 USD 0,53 USD 0,90%
Holzpreis
613,50 USD 4,50 USD 0,74%
Kaffeepreis
4,18 USD 0,04 USD 0,84%
Kakaopreis
4.219,00 GBP 101,00 GBP 2,45%
Kohlepreis
92,75 USD -0,45 USD -0,48%
Kupferpreis
10.611,65 USD 31,05 USD 0,29%
Lebendrindpreis
2,44 USD 0,02 USD 0,72%
Mageres Schwein Preis
0,83 USD 0,01 USD 1,28%
Maispreis
4,20 USD USD 0,06%
Mastrindpreis
3,73 USD USD 0,02%
Milchpreis
16,94 USD -0,04 USD -0,24%
Naphthapreis (European)
516,51 USD 1,20 USD 0,23%
Nickelpreis
14.984,00 USD 60,00 USD 0,40%
Ölpreis (Brent)
62,28 USD 0,62 USD 1,01%
Ölpreis (WTI)
58,14 USD 0,58 USD 1,01%
Orangensaftpreis
1,85 USD -0,02 USD -1,15%
Palladiumpreis
1.401,50 USD -10,00 USD -0,71%
Palmölpreis
4.448,00 MYR 8,00 MYR 0,18%
Platinpreis
1.531,50 USD -3,00 USD -0,20%
Rapspreis
464,50 EUR 0,75 EUR 0,16%
Reispreis
10,45 USD -0,04 USD -0,33%
Silberpreis
48,71 USD -0,05 USD -0,10%
Sojabohnenmehlpreis
287,20 USD 0,80 USD 0,28%
Sojabohnenölpreis
0,51 USD USD -0,12%
Sojabohnenpreis
10,33 USD 0,03 USD 0,24%
Super Benzin
1,65 EUR -0,00 EUR -0,24%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
188,25 EUR -0,25 EUR -0,13%
Zinkpreis
3.325,65 USD 167,00 USD 5,29%
Zinnpreis
35.398,50 USD 647,50 USD 1,86%
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,46%
Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,60 Prozent auf 4.100,50 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.125,10 US-Dollar.

Nach 48,76 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Mittwochvormittag um -0,41 Prozent auf 48,56 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Platinpreis um -0,42 Prozent auf 1.528,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.534,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 1.411,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Mittwochvormittag um -0,50 Prozent auf 1.404,50 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,94 Prozent auf 62,24 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 61,32 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (57,24 US-Dollar) geht es um 1,15 Prozent auf 58,22 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 09:59 Uhr fällt der Baumwolle um -0,09 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,64 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis 0,18 Prozent stärker bei 4,21 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,20 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,29 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 10:01 Uhr auf 10,34 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 10,31 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (286,90 US-Dollar) geht es um 0,28 Prozent auf 287,20 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,02 Prozent auf 0,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,51 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Zuckerpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 0,15 US-Dollar lag, wird der Zuckerpreis um 10:01 Uhr auf 0,15 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,47 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,77 Prozent.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 09:27 Uhr gibt der Milchpreis um -0,24 Prozent auf 16,94 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,98 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,90 Prozent auf 58,91 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 58,38 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

