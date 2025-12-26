MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Intel nach Zahlenvorlage unter Druck

DOW JONES--Zum Wochenausklang kommt es an den US-Börsen zu kleineren Gewinnmitnahmen. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Startglocke 0,6 Prozent auf 49.077 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite tendiert kaum verändert. An den beiden Vortagen hatten die Aktienkurse von der Kehrtwende des US-Präsidenten im Grönlandkonflikt profitiert: Donald Trump hatte seine Drohung zurückgezogen, Strafzölle auf Importe aus jenen europäischen Nato-Mitgliedsstaaten zu erheben, die als Solidaritätsbekundung Soldaten auf die zu Dänemark gehörende Insel entsandt hatten. Allerdings könnte das bevorstehende Wochenende allerlei Überraschungen bringen, weshalb Anleger nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden wollen.

In den Blick rückt nun wieder der Krieg in der Ukraine. Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA sollen am Freitag in Abu Dhabi zu Verhandlungen zusammenkommen. Konjunkturseitig stehen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe sowie der Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung zur Veröffentlichung an.

Daneben läuft die Bilanzsaison weiter. Hier hat Intel mit einem Verlust im vierten Quartal und einem schwachen Ausblick auf das laufende erste Quartal enttäuscht. Die Aktie sackt um 13,8 Prozent ab, hatte aber seit dem Einstieg der US-Regierung vor einigen Monaten kräftig zugelegt.

Der Aluminiumkonzern Alcoa übertraf mit seinen Viertquartalszahlen die Erwartungen des Markts. Höhere Aluminiumpreise hätten die erhöhten Zölle für Importe aus Kanada kompensiert, so das Unternehmen. Die Aktie fällt gleichwohl um fast 6 Prozent. Die Eisenbahngesellschaft CSX hat im Quartal schlechter abgeschnitten als erwartet, ist aber zuversichtlich, ihr Ergebnis dieses Jahr verbessern zu können. Das wird mit einem Kursplus von 2,9 Prozent belohnt. Capital One Financial (-4,2%) wird für eine Übernahme abgestraft. Die Kreditkartengesellschaft kauft für 5,15 Milliarden Dollar in bar und Aktien das Fintech-Unternehmen Brex.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar behauptet. Die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten laste auf dem Dollar, merkt Devisenanalystin Jane Foley von der Rabobank an. Deswegen bleibe eine Erholung der US-Währung aus, auch nachdem die Spannungen zwischen den USA und Europa nachgelassen hätten. Der Markt habe inzwischen begriffen, dass Trumps Verhandlungstaktik oft mit Drohungen beginne, die er dann teilweise zurückziehe.

US-Anleihen verzeichnen geringen Zulauf, wobei die geopolitische Lage die Kurse etwas stützt. Daneben gehe der Markt davon aus, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche eine Pause bei ihren Zinssenkungen einlege. Die Zehnjahresrendite steht kaum verändert bei 4,25 Prozent.

Gold hat im frühen Tagesverlauf ein weiteres Rekordhoch erreicht und sich der Marke von 5.000 Dollar je Feinunze genähert. Das Edelmetall ist unverändert als "sicherer Hafen" gesucht, wird aber auch vom schwächeren Dollar gestützt. Aktuell tendiert das Edelmetall etwas fester.

Die Ölpreise steigen mit der Möglichkeit eines US-Angriffs auf den Iran. Präsident Trump sagte, die USA beobachteten Teheran sehr genau. Eine "Armada" sei unterwegs in die Region, doch hoffe er, dass diese nicht benötigt werde. Dazu zeichnet sich in den USA eine Kältewelle ab, die den Bedarf an Heizöl in die Höhe treiben dürfte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.077,28 -0,6% -306,73 +2,7%

S&P-500 6.904,64 -0,1% -8,71 +1,0%

NASDAQ Comp 23.434,10 -0,0% -1,92 +0,8%

NASDAQ 100 25.499,79 -0,1% -18,57 +1,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1744 -0,1% 1,1757 1,1749 +0,1%

EUR/JPY 185,93 -0,2% 186,22 185,97 +1,1%

EUR/CHF 0,9280 -0,0% 0,9281 0,9281 -0,3%

EUR/GBP 0,8682 -0,3% 0,8706 0,8705 -0,2%

USD/JPY 158,32 -0,1% 158,40 158,29 +1,0%

GBP/USD 1,3526 +0,2% 1,3503 1,3497 +0,2%

USD/CNY 6,9953 +0,0% 6,9921 6,9975 -0,5%

USD/CNH 6,9631 -0,0% 6,9656 6,9684 -0,2%

AUS/USD 0,6859 +0,3% 0,6840 0,6831 +2,5%

Bitcoin/USD 88.950,30 -0,4% 89.281,50 88.701,00 +0,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,03 59,36 +2,8% 1,67 +3,2%

Brent/ICE 65,79 64,06 +2,7% 1,73 +5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.949,68 4.935,98 +0,3% 13,70 +14,3%

Silber 99,66 96,18 +3,6% 3,48 +34,9%

Platin 2.319,11 2.242,32 +3,4% 76,79 +27,9%

Kupfer 5,90 5,78 +2,1% 0,12 +1,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

