Marktkap. 230,36 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren habe sich stark entwickelt, bedingt durch die robuste Nachfrage im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Nach der jüngsten Kursrally müsse Intel sich aber nun beweisen. Die starke Server-Nachfrage sei real, aber der Konzern scheine das unterschätzt zu haben, da die Produktion nicht hinterherkomme./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 36,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 54,32		 Abst. Kursziel*:
-33,73%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 47,47		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,16%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 38,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

13:31 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
12:41 Intel Market-Perform Bernstein Research
12:41 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
10:26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

