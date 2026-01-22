Intel Aktie
Marktkap. 230,36 Mrd. EURDiv. Rendite 1,85%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren habe sich stark entwickelt, bedingt durch die robuste Nachfrage im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Nach der jüngsten Kursrally müsse Intel sich aber nun beweisen. Die starke Server-Nachfrage sei real, aber der Konzern scheine das unterschätzt zu haben, da die Produktion nicht hinterherkomme./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intel Market-Perform
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 36,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 54,32
|Abst. Kursziel*:
-33,73%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 47,47
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,16%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 38,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
