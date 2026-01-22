Intel Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Trotz des starken Servergeschäfts und weiter erholter Margen habe der Ausblick des Halbleiterkonzerns die Erwartungen verfehlt, schrieb Blayne Curtis am Freitag. Angesichts weiterer Marktanteilsverluste und einer fehlenden KI-Strategie sehe er bei dem Unternehmen weiter keinen klaren Weg nach vorn./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 45,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 54,32
|Abst. Kursziel*:
-17,16%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 47,47
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,20%
|
Analyst Name:
Blayne Curtis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 38,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
