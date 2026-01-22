DAX 24.880 +0,1%ESt50 5.947 -0,2%MSCI World 4.502 +0,1%Top 10 Crypto 11,83 -1,3%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.792 -0,4%Euro 1,1741 -0,1%Öl 64,63 +0,4%Gold 4.919 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Intel Aktien-Sparplan
39,87 EUR -6,32 EUR -13,68 %
STU
46,75 USD -7,50 USD -13,82 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 230,36 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855681

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US4581401001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INTC

JP Morgan Chase & Co.

Intel Underweight

10:26 Uhr
Intel Underweight
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
39,87 EUR -6,32 EUR -13,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 30 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Jahr habe jedoch enttäuscht, weshalb er seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2026 reduziert habe. Das höhere Kursziel reflektiere die gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren im Sektor./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Underweight

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 35,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 54,32		 Abst. Kursziel*:
-35,57%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 46,75		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,13%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 37,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

10:26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
19.11.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Intel Corp.

finanzen.net Bilanz des Chip-Riesen Intel-Aktie sackt ab: Mehr Umsatz, weniger Gewinn - Ausblick enttäuscht Intel-Aktie sackt ab: Mehr Umsatz, weniger Gewinn - Ausblick enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 35 Dollar - 'Underweight'
dpa-afx Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum
finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu
finanzen.net Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Intel Aktie News: Intel reagiert am Abend positiv
finanzen.net Aufschläge in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus
RTE.ie Intel struggles to meet AI data centre demand
Benzinga Intel, SLB And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
Benzinga Intel Won&#39;t Rush Costly Chip Capacity Buildout Despite AI Boom, Even As Rivals TSMC And Samsung Spend Big Bucks: Here&#39;s Why
MotleyFool Intel Stock Gets Slammed. Is This a Buy-the-Dip Moment?
Benzinga Intel, GE Aerospace, Intuitive Surgical, Capital One And Meta Platforms: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Zacks Intel (INTC) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Business Times Intel gives weak forecast after supply shortages hurt sales
Zacks Intel (INTC) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
RSS Feed
Intel Corp. zu myNews hinzufügen