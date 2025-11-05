ANALYSE-FLASH: RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AUTO1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa attestierte dem Autohändler am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Sowohl im Geschäft mit anderen Händlern als auch Privatkunden hätten die Verkaufszahlen die Erwartungen übertroffen./rob/ag/la

