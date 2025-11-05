DAX23.949 -0,8%Est505.612 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 -0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.557 +0,1%Euro1,1496 +0,1%Öl64,37 ±0,0%Gold3.983 +1,3%
DAX mit schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Umsatz und Gewinn -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, VW, Eli Lilly im Fokus
AKTIE IM FOKUS: Qiagen schwach - Jefferies: schwaches Schlussquartal zu erwarten

05.11.25 08:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
38,27 EUR -1,73 EUR -4,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende vierte Quartal dürfte den Kurs der Qiagen-Aktie am Mittwoch belasten. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Anteilscheine des Biotech-Unternehmens vorbörslich 2,5 Prozent auf 38,675 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Dienstag. Damit droht sich die jüngste Korrektur auszuweiten.

Der für das Gesamtjahr bestätigte Ausblick impliziere nun ein schwächeres Schlussquartal, schrieb Analyst Tycho Peterson von Jefferies. Das Wachstum im Kerngeschäft dürfte demnach 2 Prozent betragen, er habe mit 5 Prozent gerechnet. Makroökonomische Schwierigkeiten inklusive des Shutdowns der US-Regierung belasteten das Unternehmen./bek/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

