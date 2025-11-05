AKTIE IM FOKUS: Qiagen schwach - Jefferies: schwaches Schlussquartal zu erwarten
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende vierte Quartal dürfte den Kurs der Qiagen-Aktie am Mittwoch belasten. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Anteilscheine des Biotech-Unternehmens vorbörslich 2,5 Prozent auf 38,675 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Dienstag. Damit droht sich die jüngste Korrektur auszuweiten.
Der für das Gesamtjahr bestätigte Ausblick impliziere nun ein schwächeres Schlussquartal, schrieb Analyst Tycho Peterson von Jefferies. Das Wachstum im Kerngeschäft dürfte demnach 2 Prozent betragen, er habe mit 5 Prozent gerechnet. Makroökonomische Schwierigkeiten inklusive des Shutdowns der US-Regierung belasteten das Unternehmen./bek/zb
