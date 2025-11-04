Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 31,24 Mrd. EURKGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Supermarktkette sei dank des US-Geschäfts stark gewesen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
36,18 €
|Abst. Kursziel*:
-0,50%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
36,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,88%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
