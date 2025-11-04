DAX 23.760 -0,8%ESt50 5.617 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,78 -0,1%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.496 +0,0%Euro 1,1488 +0,0%Öl 64,63 +0,4%Gold 3.959 +0,7%
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Marktkap. 31,24 Mrd. EUR

KGV 16,60 Div. Rendite 3,72%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Supermarktkette sei dank des US-Geschäfts stark gewesen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
36,18 €		 Abst. Kursziel*:
-0,50%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
36,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,88%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

