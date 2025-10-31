BMW Aktie
Marktkap. 49,01 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel lobte am Mittwochmorgen solide Kostensenkungen. Dem stehe die widrige Preisentwicklung entgegen./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images
Zusammenfassung: BMW Buy
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,66 €
|Abst. Kursziel*:
16,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|11:31
|BMW Buy
|UBS AG
|10:36
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:36
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|BMW Buy
|UBS AG
|10:36
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:36
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|BMW Buy
|UBS AG
|10:36
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:36
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09:36
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets