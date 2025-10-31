DAX 23.905 -0,2%ESt50 5.642 -0,3%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,98 +1,4%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.553 +1,2%Euro 1,1475 -0,1%Öl 64,10 -0,4%Gold 3.976 +1,1%
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag - Aktien dennoch schwach, auch RENK und HENSOLDT fallen
Profil

Vonovia Aktie

Vonovia Aktien-Sparplan
25,46 EUR -0,14 EUR -0,55 %
STU
Marktkap. 21,54 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol VNNVF

UBS AG

Vonovia SE Buy

11:21 Uhr
Vonovia SE Buy
Vonovia SE
25,46 EUR -0,14 EUR -0,55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen, schrieb Charles Boissier am Mittwochmorgen. Der Immobilienkonzern bewege sich auf rund 5 Prozent Wachstum der Mieteinnahmen zu./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,51 €		 Abst. Kursziel*:
45,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,33%
Analyst Name:
Charles Boissier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

11:21 Vonovia Buy UBS AG
10:41 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 Vonovia Buy Warburg Research
09:06 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

