Vonovia Aktie
Marktkap. 21,54 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen, schrieb Charles Boissier am Mittwochmorgen. Der Immobilienkonzern bewege sich auf rund 5 Prozent Wachstum der Mieteinnahmen zu./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,51 €
|Abst. Kursziel*:
45,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,33%
|
Analyst Name:
Charles Boissier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|11:21
|Vonovia Buy
|UBS AG
|10:41
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|09:06
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
