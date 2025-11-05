Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittwochmittag nach
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 48,06 EUR.
Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 48,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 47,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,39 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 298.588 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.
Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 50,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,58 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,25 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,73 EUR aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,38 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:26
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|11:06
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:26
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|11:06
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.05.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.2025
|Fresenius SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.2024
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
