Fresenius Aktie
Marktkap. 27,75 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hätten starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch. Das Wachstum sei sowohl durch Kabi als auch Helios angetrieben worden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,22 €
|Abst. Kursziel*:
14,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,33%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
