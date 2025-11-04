BMW Aktie
Marktkap. 49,01 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Die Barmittelzuflüsse der ersten neun Monate seien solide gewesen. Die Prognosesenkung vom Oktober lasse allerdings einen recht mauen Cashflow im vierten Quartal vermuten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Buy
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,02 €
|Abst. Kursziel*:
18,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,71%
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|10:36
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:36
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:36
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:36
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09:36
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets