PATRIZIA Aktie

7,25 EUR +0,10 EUR +1,40 %
STU
Marktkap. 619,03 Mio. EUR

KGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN PAT1AG

ISIN DE000PAT1AG3

Symbol PTZIF

Deutsche Bank AG

PATRIZIA SE Buy

10:51 Uhr
PATRIZIA SE Buy
PATRIZIA SE
7,25 EUR 0,10 EUR 1,40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 10,40 Euro auf "Buy" belassen. Langsamer und holpriger laufe es beim Immobilienunternehmen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,18 €		 Abst. Kursziel*:
44,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,45%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

10:51 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
21.08.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
13.08.25 PATRIZIA Reduce Baader Bank
13.08.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
13.08.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu PATRIZIA SE

finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX am Donnerstagnachmittag in Grün
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-News: PATRIZIA almost doubles EBITDA in H1 2025 and confirms full-year guidance
