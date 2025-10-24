Fresenius Aktie
Marktkap. 27,75 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hätten erneut die Erwartungen getoppt und die Ziele höher gesteckt, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Und all das gebe es für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 12./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,22 €
|Abst. Kursziel*:
18,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,45%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|11:26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|11:06
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.