Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 49,30 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 49,30 EUR zu. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,48 EUR zu. Bei 49,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 51.407 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,74 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (31,60 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 35,90 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,73 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Fresenius SE-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten