DAX23.786 -0,7%Est505.623 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,78 +0,7%Gold3.961 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Kursentwicklung

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag fester

05.11.25 09:23 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 49,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,11 EUR -0,06 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 49,30 EUR zu. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,48 EUR zu. Bei 49,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 51.407 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,74 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (31,60 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 35,90 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,73 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Fresenius SE-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
11:06Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:06Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:06Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:06Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen