Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Fresenius SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 48,49 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 48,49 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 48,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 309.019 Fresenius SE-Aktien.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,73 EUR.

Am 06.08.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von -0,66 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 05.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

