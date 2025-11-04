DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 -2,1%Nas23.434 -1,7%Bitcoin88.036 -4,8%Euro1,1484 -0,3%Öl64,59 -0,4%Gold3.954 -1,2%
XETRA-SCHLUSS/Schwach - aber deutlich über Tagestief

04.11.25 17:48 Uhr
DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung am Dienstag deutlich eingetrübt. Der DAX verlor 0,8 Prozent auf 23.949 Punkte. "Der Liquididtätshunger der großen KI-Unternehmen ist gigantisch, hunderte von Milliarden sollen investiert werden", so ein Händler. Die Liquiditätssituation am US-Geldmarkt sei bereits leicht angespannt. Immerhin schloss der DAX deutlich über den Tagestiefs, auch weil sich die Verluste an den US-Börsen vor allem auf den Technologiesektor konzentrierten. Dort brach unter anderem die Aktie von Palantir nach einem enttäuschenden Ausblick deutlich ein. Im DAX gerieten Fresenius Medical Care (FMC) nach ihrem Quartalsbericht stark unter Druck.

Dabei richteten die Anleger ihre Investments deutlich defensiver aus. Relativ gut im Markt lagen Immobilienwerte: Vonovia gewannen 0,7 Prozent, in der zweiten Reihe stiegen TAG Immobilien um 0,7 und LEG um 0,2 Prozent. Die Aktien der Versicherer Allianz, Hannover Rück und Munich Re konnte sich der Schwäche ebenfalls entziehen und schlossen gut behauptet.

Dagegen brachen FMC um 9,9 Prozent ein. Die Citi bemängelte das schwache US-Geschäft. Auch andere Zwischenberichte lösten Abgaben aus: Nemetschek (-1,7%) hat im dritten Quartal ihren profitablen Wachstumskurs dank der guten Umsätze aus Subskription und SaaS fortgesetzt. Auf Segmentbasis trugen vor allem die beiden Segmente Design und Build zur soliden operativen Entwicklung des Softwareunternehmens bei. Hugo Boss hat es im schwachen und rabattaffinen Marktumfeld geschafft, trotz Umsatzrückgang die Gewinne marginal zu steigern und die Margen leicht zu verbessern, trotzdem fiel der Kurs um 2,3 Prozent.

Elmos Semiconductor zogen wiederum um 13,2 Prozent an. Die operative Rentabilität auf EBIT-Basis ist laut Metzler-Analysten besser als erwartet ausgefallen. Das Unternehmen bestätigte zwar seine Prognose für das Gesamtjahr, erhöhte jedoch seine Margenprognose zum freien Cashflow für das Gesamtjahr um 3 Prozentpunkte auf 10 Prozent. Die Metzler-Analysten sehen nun für eine höhere Bewertung. Der nachhaltige Wechsel zu einem höheren Margen- und Cashflow-Profil sollte die Bewertung in Zukunft unterstützen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.949,11 -0,8% +21,2%

DAX-Future 24.018,00 -0,7% +18,6%

XDAX 23.944,53 -0,7% +21,6%

MDAX 29.427,53 -1,4% +16,6%

TecDAX 3.610,86 -0,5% +6,2%

SDAX 16.280,97 -1,6% +20,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,24 +10

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 11:49 ET (16:49 GMT)

