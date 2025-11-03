Börse Frankfurt: DAX zeigt sich fester

XETRA-Handel im Fokus

Der DAX notiert am Montagmittag im Plus.

Am Montag steigt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,20 Prozent auf 24.245,62 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,061 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,134 Prozent auf 23.990,34 Punkte an der Kurstafel, nach 23.958,30 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23.982,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24.247,21 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 03.10.2025, den Wert von 24.378,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 23.425,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wurde der DAX mit 19.254,97 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,08 Prozent zu. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.771,34 Punkten. Bei 18.489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,89 Prozent auf 112,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,11 Prozent auf 57,96 EUR), Rheinmetall (+ 2,82 Prozent auf 1.749,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,37 Prozent auf 92,36 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,18 Prozent auf 31,61 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Vonovia SE (-1,19 Prozent auf 25,74 EUR), Fresenius SE (-0,94 Prozent auf 49,55 EUR), QIAGEN (-0,66 Prozent auf 40,49 EUR), EON SE (-0,40 Prozent auf 16,08 EUR) und Heidelberg Materials (-0,39 Prozent auf 202,30 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.410.525 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 255,556 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Bayer-Aktie weist mit 5,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

