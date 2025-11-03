DAX24.246 +1,2%Est505.704 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,70 -1,4%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.306 -2,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,46 -0,9%Gold4.004 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Palantir-Aktie gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit Palantir-Aktie gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
XETRA-Handel im Fokus

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich fester

03.11.25 12:25 Uhr
Börse Frankfurt: DAX zeigt sich fester | finanzen.net

Der DAX notiert am Montagmittag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
163,80 EUR -0,70 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
26,90 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31,59 EUR 0,65 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
16,08 EUR -0,02 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
49,73 EUR -0,17 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
204,30 EUR 2,50 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,05 EUR 1,99 EUR 3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
34,99 EUR 0,45 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
40,43 EUR -0,21 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.743,50 EUR 37,50 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
228,90 EUR 3,60 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
112,60 EUR 5,00 EUR 4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
92,44 EUR 2,12 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
25,75 EUR -0,40 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.245,5 PKT 287,2 PKT 1,20%
Charts|News|Analysen

Am Montag steigt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,20 Prozent auf 24.245,62 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,061 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,134 Prozent auf 23.990,34 Punkte an der Kurstafel, nach 23.958,30 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23.982,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24.247,21 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 03.10.2025, den Wert von 24.378,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 23.425,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wurde der DAX mit 19.254,97 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,08 Prozent zu. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.771,34 Punkten. Bei 18.489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,89 Prozent auf 112,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,11 Prozent auf 57,96 EUR), Rheinmetall (+ 2,82 Prozent auf 1.749,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,37 Prozent auf 92,36 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,18 Prozent auf 31,61 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Vonovia SE (-1,19 Prozent auf 25,74 EUR), Fresenius SE (-0,94 Prozent auf 49,55 EUR), QIAGEN (-0,66 Prozent auf 40,49 EUR), EON SE (-0,40 Prozent auf 16,08 EUR) und Heidelberg Materials (-0,39 Prozent auf 202,30 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.410.525 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 255,556 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Bayer-Aktie weist mit 5,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen