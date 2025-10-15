DAX 24.202 +0,1%ESt50 5.635 +0,5%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 15,25 +1,7%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.417 +0,4%Euro 1,1657 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Top News
Plug Power-Aktie stärker: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
Profil

Fresenius Aktie

Marktkap. 27,35 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

14:31 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,36 EUR -1,15 EUR -2,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die vom Bundeskabinett beschlossenen pauschalen Vergütungen der Krankenkassen für stationäre Krankenhausleistungen blieben unter dem bestmöglichen Szenario zurück, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien sie für den Krankenhausbetreiber aber positiv, sie sprächen für höhere Konsensschätzungen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,68 €		 Abst. Kursziel*:
2,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,91%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

14:31 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

