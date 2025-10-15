Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 17,79 Mrd. EURKGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das Diagnostikunternehmen sei etwas stärker gewachsen als vom Markt erwartet, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wiederkehrende Einnahmen hätten das Wachstum in allen Regionen vorangetrieben./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
187,20 €
|Abst. Kursziel*:
22,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
203,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,19%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|13:21
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|13:21
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|13:21
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|06.06.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|16.04.25
|Sartorius Stedim Biotech Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG