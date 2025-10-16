Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 47,32 EUR.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 47,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 47,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 161.317 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 49,02 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,59 Prozent hinzugewinnen. Bei 31,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 49,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,62 EUR.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,58 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

