Fresenius Aktie
Marktkap. 26,87 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach einem Gespräch mit Konzernchef Michael Sen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Am interessantesten seien die Hinweise auf möglichen Rückenwind für die Krankenhaussparte Helios gewesen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hintergrund seien neue Zuschläge für Krankenhäuser und inflationsbedingt steigende Fallpauschalen. Die Aktien bleiben auf "Positive Catalyst Watch", der Analyst rechnet also zeitnah mit einem Kurstreiber./rob/mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 22:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
49,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,04 €
|Abst. Kursziel*:
2,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
48,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,59%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
