Heute im Fokus
Handelskonflikt weiter im Blick: DAX mit schwachem Start -- Asien unsicher - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Continental, Tesla, Fraport, Rio Tinto im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie nach Analysten-Upgrade im Aufwind - Experten jedoch trotz starkem Kursplus uneins Plug Power-Aktie nach Analysten-Upgrade im Aufwind - Experten jedoch trotz starkem Kursplus uneins
Ausblick: Bank of America präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Bank of America präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fresenius Aktie

48,81 EUR +0,84 EUR +1,75 %
STU
Marktkap. 26,87 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

08:41 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach einem Gespräch mit Konzernchef Michael Sen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Am interessantesten seien die Hinweise auf möglichen Rückenwind für die Krankenhaussparte Helios gewesen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hintergrund seien neue Zuschläge für Krankenhäuser und inflationsbedingt steigende Fallpauschalen. Die Aktien bleiben auf "Positive Catalyst Watch", der Analyst rechnet also zeitnah mit einem Kurstreiber./rob/mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 22:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

