Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Vormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 48,79 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 48,79 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 48,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 43.388 Stück.

Bei einem Wert von 49,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 0,47 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 50,62 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,35 EUR je Aktie.

