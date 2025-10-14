DAX24.092 -1,2%Est505.508 -1,1%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,18 -4,8%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,85 -2,4%Gold4.137 +0,7%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Fokus auf Aktienkurs

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Dienstagmittag

14.10.25 12:04 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Dienstagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 48,77 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,86 EUR 1,17 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:36 Uhr 1,5 Prozent auf 48,77 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 49,02 EUR. Bei 48,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 223.386 Fresenius SE-Aktien.

Am 14.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 31,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,62 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
08:41Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
