Fresenius Aktie
Marktkap. 26,21 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) etwas an. Er sieht den Medizinkonzern im zweiten Halbjahr auf einem guten Weg. Für das organische Umsatzwachstum liege er weiter am oberen Ende der angehobenen Zielspanne des Unternehmens./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 10:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:02 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,64 €
|Abst. Kursziel*:
17,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|08:01
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Fresenius Buy
|UBS AG
|25.08.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Fresenius Buy
|UBS AG
|25.08.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Fresenius Buy
|UBS AG
|25.08.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.