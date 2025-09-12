DAX 23.698 +0,0%ESt50 5.391 +0,1%Top 10 Crypto 16,41 +0,1%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 99.025 +0,6%Euro 1,1736 +0,0%Öl 67,14 +0,4%Gold 3.637 -0,2%
Fresenius Aktie

46,71 EUR +0,04 EUR +0,09 %
STU
Marktkap. 26,21 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

Jefferies & Company Inc.

Fresenius SECo Buy

08:01 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,71 EUR 0,04 EUR 0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) etwas an. Er sieht den Medizinkonzern im zweiten Halbjahr auf einem guten Weg. Für das organische Umsatzwachstum liege er weiter am oberen Ende der angehobenen Zielspanne des Unternehmens./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 10:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:02 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,64 €		 Abst. Kursziel*:
17,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

