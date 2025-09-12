Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 35,16 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 35,16 EUR abwärts. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,07 EUR nach. Bei 35,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 328.994 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 42,62 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,53 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

