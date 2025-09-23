Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 32,89 EUR.
Das Papier von Porsche Automobil gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 32,89 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 32,72 EUR. Bei 32,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 273.263 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.
Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,58 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil-Aktie 7,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,96 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,71 EUR für die Porsche Automobil-Aktie.
Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,17 EUR je Porsche Automobil-Aktie.
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2024
|Porsche Automobil vz Kaufen
|DZ BANK
|30.08.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|10.02.2025
|Porsche Automobil vz Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
|03.10.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
