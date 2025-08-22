DAX 24.273 -0,4%ESt50 5.444 -0,8%Top 10 Crypto 16,00 -3,0%Dow 45.364 -0,6%Nas 21.536 +0,2%Bitcoin 96.556 -0,3%Euro 1,1643 -0,7%Öl 68,94 +1,7%Gold 3.371 +0,0%
Fresenius Aktie

Marktkap. 26,86 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

DZ BANK

Fresenius SECo Kaufen

19:01 Uhr
Fresenius SECo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,22 EUR -0,44 EUR -0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die konsequente Entschuldungsstrategie des Managements trägt Früchte", lobte Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. So steige der bereinigte Nettogewinn deutlich stärker als das operative Ergebnis. Für die kommenden Jahre erwartet er hier weitere kräftige Zuwächse./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Kaufen

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
47,29 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
47,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

19:01 Fresenius Kaufen DZ BANK
07.08.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Fresenius Buy UBS AG
06.08.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

