FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die konsequente Entschuldungsstrategie des Managements trägt Früchte", lobte Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. So steige der bereinigte Nettogewinn deutlich stärker als das operative Ergebnis. Für die kommenden Jahre erwartet er hier weitere kräftige Zuwächse./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
47,29 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
47,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|19:01
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Fresenius Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
