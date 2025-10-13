DAX24.390 +0,6%Est505.578 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,61 +2,5%Gold4.074 +1,4%
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Vormittag zu

13.10.25 09:23 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Vormittag zu

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 47,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,89 EUR -0,25 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 47,82 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.808 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,34 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit Abgaben von 33,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,81 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
