Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Vormittag zu
Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 47,82 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 47,82 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.808 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,34 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit Abgaben von 33,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,81 EUR an.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie
Fresenius-Aktie leichter: Verkauf von österreichischem Vamed-Geschäft in zwei Schritten
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.05.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.2025
|Fresenius SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.2024
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen