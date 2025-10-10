Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt Stellung am Freitagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 48,13 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 48,13 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 48,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.272 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 34,34 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 50,81 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,58 Mrd. EUR – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So schätzen Analysten die Fresenius SE-Aktie ein

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 10 Jahren gekostet